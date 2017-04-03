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Рубрика: Новости Мариуполя
03-04-2017, 09:57
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В Мариуполе начальница ЖЭКа получила срок за махинации с жильем

В Мариуполе за служебные преступления, которые способствовали незаконному присвоению жилья, осуждено должностное лицо жилищно-коммунального предприятия. В результате махинаций, местный житель незаконно получил в собственность квартиру стоимостью 186 тыс грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в октябре 2011 года 51-летняя женщина, будучи начальником жилищно-эксплуатационного участка №3 ЖКП «Жилкомплекс» ДРЖКИ Мариупольского горсовета, единолично, в интересах своего знакомого составила и подписала заведомо ложные документы о якобы проживании указанного мужчины в квартире, которая в то время в порядке наследования принадлежала другому лицу. В дальнейшем мужчина использовал указанные документы в суде для признания именно за ним официального права проживания в квартире и ее приватизации.

Государственным обвинением было приведено достаточно основательных доказательств совершения должностным лицом уголовных преступлений. Однако Жовтневым районным судом Мариуполя женщина была признана невиновной и оправдана.

Прокуратура подала на указанный приговор апелляцию. Согласно решению Апелляционного суда, должностное лицо признано виновным в инкриминируемых преступлениях и осуждено на четыре года лишения свободы с испытательным сроком на два года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»