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  • На Донбассе намечается хрупкое «перемирие»: армейцы констатировали уменьшение количества обстрелов

Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 10:35
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На Донбассе намечается хрупкое «перемирие»: армейцы констатировали уменьшение количества обстрелов

Несмотря на договоренности о прекращении огня, на линии фронта в Донбассе продолжаются провокационные вооруженные атаки в сторону украинских военных. Однако в штабе АТО отмечают снижение числа обстрелов в течение прошедших нескольких дней. Об этом сообщил спикер штаба Ярослав Чепурной.

"Определенная положительная тенденция есть. 1 апреля за сутки было 37 обстрелов, 2 апреля - за сутки 32 обстрела. Идет уменьшение количества обстрелов, идет уменьшение их интенсивности, идет снижение числа обстрелов, во время которых применяют тяжелые системы. Меньше обстреливают из минометов, гранатометов и пулеметов", - отметил Чепурной в эфире "112 Украина".

По его словам, в случае полного соблюдения "режима тишины", может пройти запланированное на 6 апреля разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.




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Редакция «Мариупольских новостей»