Подготовлены списки на приостановление выплат для 200 тысяч переселенцев, - волонтеры

Служба безопасности Украины подготовила новые списки на приостановление выплат для 200 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по всей стране. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс SOS».



«По информации, которую мы имеем сейчас, управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) будут действовать по процедуре проверок согласно Постановлению № 365 – то есть не прекращать выплаты или действие справки, а выходить на проверку по месту проживания ВПЛ. Однако по-другому могут действовать Пенсионные фонды. Они также получили списки, и по нашей информации, Пенсионный фонд в отличие от УТСЗН может прекращать пенсионные выплаты гражданам, которые оказались в списках, уже с 1 апреля», – отмечают в организации.



«Донбасс SOS» напоминает, что в феврале 2016 года, составив списки на приостановление действия справки для 460 тыс. человек, СБУ и Минсоцполитики так и не ответили на вопрос, согласно какому законодательному акту такое действие стало возможным. «Кроме того, списки были составлены настолько некорректно, что от них пострадали тысячи реальных переселенцев», – констатируют в организации.



Волонтеры напоминают переселенцам об алгоритме действий - как узнать, попали ли Вы в списки СБУ и что делать дальше.