Мариупольцев призывают подписать петицию к президенту, чтобы вывести Мариуполь из логистического тупика

Несколько лет подряд Мариуполь находится в логистическом тупике, из-за чего страдают как жители, так и предприятия города. И хотя в прошлом году силами «Укрзализныци» была расширена единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, ситуация все еще не решена. Из обещанных 28 пар поездов в сутки, реальная пропускная способность составляет не больше 16 составов в день. В итоге градообразующие предприятия недозагружены, а мариупольцы не могут комфортно передвигаться по своей стране, сообщает пресс-служба горсовета.



В связи с этим, молодежь Мариуполя обратилась к президенту Петру Порошенко с петицией лично поспособствовать в решении проблемы Форпоста Украины. "Для того, чтобы петиция поступила к главе государства на рассмотрение, она должна набрать 25 тысяч голосов. Помочь в этом может каждый неравнодушный житель города", - отметили в мэрии.



Для этого мариупольцам достаточно сделать всего несколько несложных шагов. Как - можно посмотреть ЗДЕСЬ.