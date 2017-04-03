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Рубрика: Новости Мариуполя
03-04-2017, 11:45
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Мариупольцев призывают подписать петицию к президенту, чтобы вывести Мариуполь из логистического тупика

Несколько лет подряд Мариуполь находится в логистическом тупике, из-за чего страдают как жители, так и предприятия города. И хотя в прошлом году силами «Укрзализныци» была расширена единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, ситуация все еще не решена. Из обещанных 28 пар поездов в сутки, реальная пропускная способность составляет не больше 16 составов в день. В итоге градообразующие предприятия недозагружены, а мариупольцы не могут комфортно передвигаться по своей стране, сообщает пресс-служба горсовета.

В связи с этим, молодежь Мариуполя обратилась к президенту Петру Порошенко с петицией лично поспособствовать в решении проблемы Форпоста Украины. "Для того, чтобы петиция поступила к главе государства на рассмотрение, она должна набрать 25 тысяч голосов. Помочь в этом может каждый неравнодушный житель города", - отметили в мэрии.

Для этого мариупольцам достаточно сделать всего несколько несложных шагов. Как - можно посмотреть ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»