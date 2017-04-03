Правительство планирует уже с 1 октября существенно повысить пенсии в Украине. Сделать это планируют в рамках проведения пенсионной реформы. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
“80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Это для нас с вами вызов... Мы знаем с вами, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет соответствовать критериям справедливости, бездефицитности на среднесрочной перспективе, и это даст нам возможность уже в октябре поднять пенсии для украинских пенсионеров. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я убежден, что с 1 октября мы достаточно качественно сможем повысить пенсии украинцам. Это уже реальность”, — сказал Гройсман.
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Украинцам - качественные пенсии: премьер обещает пенсионерам существенное повышение с октября
Правительство планирует уже с 1 октября существенно повысить пенсии в Украине. Сделать это планируют в рамках проведения пенсионной реформы. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»