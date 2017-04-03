vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1552 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
03-04-2017, 11:58
Просмотров: 378
Комментариев: 0

Украинцам - качественные пенсии: премьер обещает пенсионерам существенное повышение с октября

Правительство планирует уже с 1 октября существенно повысить пенсии в Украине. Сделать это планируют в рамках проведения пенсионной реформы. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Это для нас с вами вызов... Мы знаем с вами, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет соответствовать критериям справедливости, бездефицитности на среднесрочной перспективе, и это даст нам возможность уже в октябре поднять пенсии для украинских пенсионеров. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я убежден, что с 1 октября мы достаточно качественно сможем повысить пенсии украинцам. Это уже реальность”, — сказал Гройсман.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Гонтарева готова к отставке: Я выполнила свою миссию

Она предложила Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ

ООН: в Украине 60% населения живет за чертой бедности

Представитель программы развития ООН в Украине озвучил шокирующие данные


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»