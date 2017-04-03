В Мариуполе представляют Программу социально-экономического развития на 2017 год с финансовым подкреплением в 1 миллиард 600 миллионов

Сегодня городские власти представляют мариупольцам, депутатам и общественным деятелям ключевые проекты Программы социально-экономического развития (ПСЭР) Мариуполя на 2017 год. Для реализации приоритетных проектов есть финансовое подкрепление на сумму 1 млрд 600 млн грн, доля местного бюджета составляет - 989 млн грн.



Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко во время презентации ПСЭР 2017 года, как инструмента выполнения Стратегии развития Мариуполя до 2021 года, сообщает пресс-служба горсовета.



«Второй год подряд мы системно и детально представляем ПСЭР по каждому функциональному направлению. Это нужно, чтобы мы могли контролировать процесс управления городом. Программа социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год - это комплекс проектов, которые нужно реализовать, чтобы наш город развивался в разных направлениях», - отметил Вадим Бойченко.



Приоритеты Программы разрабатывали, опираясь на социологические исследования и через общение с горожанами, которые обращались к городским властям со своими проблемами.



Именно поэтому в приоритете Программы - меры, направленные на улучшение сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, спорта, культуры, социальной сферы, безопасности, экологии, IT, развития нового муниципалитета и тому подобное.

Вадим Бойченко отдельно подчеркнул, что ПСЭР - «живой» механизм, который может дополняться, а средства по проектам могут быть перераспределены в соответствии бюджетных изменений.



Как отметил мэр, Программа полностью прозрачна. С ней можно ознакомиться на сайте Мариупольского городского совета, где подробно прописаны сроки выполнения проектов, средства и источники, из которых каждый проект финансируется. Кроме того, местный бюджет защищен во всех направлениях. Так, городской совет работает исключительно через «ProZorro» и уже занял первое место в Украине по честности проведения закупок. Город также присоединился к сервису «Социальный инспектор» и «Открытый бюджет».



Далее заместители городского головы рассказывали о ключевых направлениях развития любой сферы. По завершению презентации мариупольцы смогут задать вопросы и внести предложения в отношении социально-экономического развития Мариуполя.