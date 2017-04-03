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Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 12:36
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В Донецкой области на мине подорвался трактор: тракториста выбросило взрывной волной

Сегодня во время выполнения сельскохозяйственных полевых работ в с. Верхнеторецкое трактор наехал на мину. В результате мощного взрыва тракториста выбросило взрывной волной на землю. Пострадавшего рабочего доставили в Торецкую больницу для оказания необходимой помощи.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от руководства сельхозпредприятия. Для выяснения всех обстоятельств на место выехали сотрудники полиции, которые несут службу в с. Очеретино, и эксперты-взрывотехники. Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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