Сегодня во время выполнения сельскохозяйственных полевых работ в с. Верхнеторецкое трактор наехал на мину. В результате мощного взрыва тракториста выбросило взрывной волной на землю. Пострадавшего рабочего доставили в Торецкую больницу для оказания необходимой помощи.
Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от руководства сельхозпредприятия. Для выяснения всех обстоятельств на место выехали сотрудники полиции, которые несут службу в с. Очеретино, и эксперты-взрывотехники. Проводится проверка.
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- В Донецкой области на мине подорвался трактор: тракториста выбросило взрывной волной
Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 12:36
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В Донецкой области на мине подорвался трактор: тракториста выбросило взрывной волной
Сегодня во время выполнения сельскохозяйственных полевых работ в с. Верхнеторецкое трактор наехал на мину. В результате мощного взрыва тракториста выбросило взрывной волной на землю. Пострадавшего рабочего доставили в Торецкую больницу для оказания необходимой помощи.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»