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Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 12:58
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ДНР: с 5 апреля будет ходить автобус из Донецка до КПП под Мариуполем

С 5 апреля 2017 года на постоянной основе ежедневно открывается новый автобусный маршрут из Донецка до контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Рейс будет следовать через поселок Старобешево, передает издание ДНР ДАН.

Сообщается, что из Донецка автобус будет отправляться  с автовокзала «Южный» в 5:35, прибывать в Старобешево — в 6:15, а на КПП — в 8:30. Обратно автобус будет выезжать в 11:00, прибывать в Донецк — в 13:50. Предварительная продажа билетов осуществляется в кассах Донецка и Старобешево.




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Редакция «Мариупольских новостей»