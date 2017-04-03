ДНР: с 5 апреля будет ходить автобус из Донецка до КПП под Мариуполем

С 5 апреля 2017 года на постоянной основе ежедневно открывается новый автобусный маршрут из Донецка до контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Рейс будет следовать через поселок Старобешево, передает издание ДНР ДАН.



Сообщается, что из Донецка автобус будет отправляться с автовокзала «Южный» в 5:35, прибывать в Старобешево — в 6:15, а на КПП — в 8:30. Обратно автобус будет выезжать в 11:00, прибывать в Донецк — в 13:50. Предварительная продажа билетов осуществляется в кассах Донецка и Старобешево.