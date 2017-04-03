Экономика, приватизация и реформы: Кабмин утвердил среднесрочный план действий до 2020 года

Кабмин утвердил среднесрочный план действий, который определяет основные приоритеты работы правительства на ближайшие три года - до 2020 года. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, сообщает пресс-служба КМУ.



Представляя разработанный план, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что документ определяет основные направления работы по построению новой модели развития экономики Украины, которая отличается от экономики сырьевого типа и способна обеспечивать устойчивый рост.



"Нам очень нужно консолидировать усилия всех органов власти на достижении цели. Этот план для того, чтобы люди почувствовали изменения. В 2017 году мы планируем воспользоваться тем опытом, который у нас уже есть", - сказал Гройсман.



Комментируя правительственные приоритеты, премьер подчеркнул, что авторитетной ветвью власти должен стать украинский суд. "Начался процесс трансформации судебных изменений. Он будет длиться несколько лет. Но при правильном подходе мы можем сформировать систему правосудия таким образом, что она будет доступная и справедливая", - отметил глава правительства.



Говоря о модернизации инфраструктуры, Владимир Гройсман отметил, что согласно планам правительства, каждая область получит возможности для реализации крупного инфраструктурного проекта. Каждая территория получит возможности для реализации стратегических инициатив, которые дают возможность изменять, обновлять страну.



В социальной сфере, по мнению главы правительства, ключевой элемент - пенсионная реформа. Кабмин пообещал уже в октябре поднять пенсии украинцам.



Отдельное внимание правительства уделено вопросам приватизации. "Наша задача сегодня - публичная продажа, которая позволит привлечь миллиарды долларов в экономику страны. Из этих миллиардов ежегодно будут выплачиваться налоги в бюджеты всех уровней, в том числе Пенсионный фонд. Это позволит обновить все фонды, привлечь в Украину новые технологии, создать новые рабочие места и начать серьезный, ускоренный экономический рост", - сказал Гройсман.



Говоря о системе здравоохранения, премьер отметил, что ее цель - построить систему как первичного звена здравоохранения, так и вторичного звена и профилактики болезней. "Мы будем вкладывать средства не в стены больниц, а в здоровье украинских граждан", - подчеркнул глава правительства.



Он также обратил внимание на планы по земельной реформе. "То, что предложит правительство, будет огромным сюрпризом для псевдореформаторов и популистов. Мы предложим абсолютно качественную модель оборота земель - внимание! - не в интересах крупных холдингов, иностранных инвесторов, а в интересах настоящих собственников-украинцев - владельцев земли", - отметил Гройсман.



Завершая выступление, он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит видение Кабмина и примет данный план действий. "Нам нужны 226 голосов. Нам нужны эти решения. И я готов нести ответственность за эти решения", - подчеркнул премьер.