На Донбассе в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
По предварительной информации, происшествие случилось в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются.
На месте ЧП работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.
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- На Донбассе боец ВСУ застрелил сослуживца, - АТЦ
Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 13:40
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На Донбассе боец ВСУ застрелил сослуживца, - АТЦ
На Донбассе в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»