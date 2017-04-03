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Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 13:40
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На Донбассе боец ВСУ застрелил сослуживца, - АТЦ

На Донбассе в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, происшествие случилось в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются.

На месте ЧП работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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