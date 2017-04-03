Глава НБУ Гонтарева может оказаться в суде, - СМИ

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева может предстать перед судом. В НБУ выявлены массовые правонарушения, совершенные руководством банка. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.



В комментарии УНН он отметил, что ему точно известны причины вчерашних обысков в НАБУ. Однако ссылаясь на тайну следствия, Куценко не стал их называть.



"Я знаю все причины, но, к сожалению, исходя из этики отношений с НАБУ и сотрудничеством между мной и НАБУ - я не вправе рассказать пока детали. Но я могу сказать одно, обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Больше я пока не могу ничего сказать", - отметил Куценко.