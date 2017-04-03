vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1452 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
03-04-2017, 13:52
Просмотров: 310
Комментариев: 0

Глава НБУ Гонтарева может оказаться в суде, - СМИ

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева может предстать перед судом. В НБУ выявлены массовые правонарушения, совершенные руководством банка. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

В комментарии УНН он отметил, что ему точно известны причины вчерашних обысков в НАБУ. Однако ссылаясь на тайну следствия, Куценко не стал их называть.

"Я знаю все причины, но, к сожалению, исходя из этики отношений с НАБУ и сотрудничеством между мной и НАБУ - я не вправе рассказать пока детали. Но я могу сказать одно, обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Больше я пока не могу ничего сказать", - отметил Куценко.




Port
Loading...

Читайте также:

Гонтарева готова к отставке: Я выполнила свою миссию

Она предложила Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ

Экономика, приватизация и реформы: Кабмин утвердил среднесрочный план действий до 2020 года

По словам Гройсмана, новая модель развития экономики Украины будет отличаться от экономики сырьевого типа


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»