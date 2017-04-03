Глава Нацбанка Валерия Гонтарева может предстать перед судом. В НБУ выявлены массовые правонарушения, совершенные руководством банка. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.
В комментарии УНН он отметил, что ему точно известны причины вчерашних обысков в НАБУ. Однако ссылаясь на тайну следствия, Куценко не стал их называть.
"Я знаю все причины, но, к сожалению, исходя из этики отношений с НАБУ и сотрудничеством между мной и НАБУ - я не вправе рассказать пока детали. Но я могу сказать одно, обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Больше я пока не могу ничего сказать", - отметил Куценко.
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Глава НБУ Гонтарева может оказаться в суде, - СМИ
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева может предстать перед судом. В НБУ выявлены массовые правонарушения, совершенные руководством банка. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.
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Редакция «Мариупольских новостей»