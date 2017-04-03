В Мариуполе из заброшенного пустыря сделают цветущий сквер

Жители улицы Солнечной и бульвара Шевченко обратились к городской власти с просьбой помочь в закладке сквера на месте пустыря. Помогла в решении этого вопроса депутат Лилия Тихонова, сообщает пресс-служба горсовета.

Территория пустыря, которая составляет более 8 тысяч квадратных метров, очистили от мусора. В субботнике приняли участие общественная организация «Зеленый центр», учащиеся 67-й школы и сами местные жители.

После уборки здесь высадили более 100 единиц деревьев и кустарников. Помогали в высадке и сотрудники «Зеленого строительства», в руководство меткомбината Ильича предоставило бурильную установку, чтобы правильно подготовить грунт под посадку деревьев. Отныне эту зону отдыха будут украшать клен, акация, рябина, сосна, липа, вишня и роскошная сирень.

В мэрии отметили, что некоторое время назад при содействии Лилии Тихоновой на этой же улице Солнечной уже был обустроен один сквер. Теперь рядом с ним появится другой, а вместе два сквера превратятся в красивое место отдыха горожан.