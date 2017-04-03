На Донетчине возле одного из предприятий неизвестные взорвали гранаты, поврежден фасад

На территории Новоселидовского сельского совета в результате взрыва гранаты был поврежден фасад предприятия по изготовлению строительных смесей. Пострадавших нет. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от заместителя директора предприятия.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на место выехала следственно-оперативная группа и эксперт. Полицейские обнаружили остатки трех гранат, по предварительной версии, похожих на РГД-5.

Проводятся следственные действия, правоохранители проверяют все версии совершения правонарушения. Предварительно факт квалифицирован по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.