В Мариуполе во всех домах до начала отопительного сезона установят счетчики тепла

Согласно Программе социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год (ПСЭР), развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений на текущий год. На проекты данного направления предусмотрено 223,8 млн грн, сообщили в пресс-службе горсовета.



Как рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, на эти деньги планируется проводить ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и ОСМД, реализовывать мини-проекты местного развития, а также установить приборы учета тепловой энергии и автоматизированные рамки управления.



Сейчас тепломерами обеспечены 70% домов Мариуполя. Мэром Вадимом Бойченко поставлена задача - до начала следующего отопительного сезона обеспечить все жилые дома города приборами учета.



«Необходимо установить 499 счетчиков. Также за счет средств городского бюджета планируется подключить 258 рамок автоматического распределения тепла. На это предусмотрено 66,7 млн грн», - отметил Михаил Когут.