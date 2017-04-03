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Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 15:11
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Вступили в силу новые нормы: что разрешено перевозить через КПВВ

Утверждены новые нормы пропуска и перечень товаров для перевозки через линию разграничения в Донбассе. Они установлены приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ №39 от 24 марта. Документ вступил в силу 1 апреля.

Согласно норме, одно физическое лицо может провезти через КПВВ на неконтролируемую территорию или в обратном направлении товары на сумму до 10 тысяч гривен и общим весом до 75 кг.

В перечень разрешенных к перемещению товаров включены такие пищевые продукты: мясо, мука, колбасные, молочные, хлебобулочные и макаронные изделия, рыба, сахар, яйца, подсолнечное масло, соль, пряности, овощи, фрукты, кондитерские изделия и диабетические товары пищевого назначения.

В списке непродовольственных товаров: бытовая химия, канцелярия, книги и периодика, косметика, одежда, мелкая бытовая техника, до пяти упаковок лекарств каждого наименования и медицинские изделия, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля над его состоянием.

Из числа подакцизных товаров разрешено провезти 200 сигарет, 5 литров пива, 2 литра вина и 1 литр крепкого алкоголя.

В приказе также есть описание перечня товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, в который, в частности, включены по одному фотоаппарату, видеокамере и ноутбуку, три флешки, два мобильных телефона и до трех платежных карточек.

Более детально ознакомиться с перечнем можно ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»