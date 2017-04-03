В Мариуполе «громкий» день рождения закончился поножовщиной и убийством

В Мариуполе мужчина устроил поножовщину. Инцидент произошел сегодня ночью в одной из многоэтажек на Левобережье, сообщает пресс-служба полиции.



Причина конфликта - слишком громкая музыка. Жертвами стали два человека.



"Раненый гостил у убитого. Вместе со своими женами они праздновали день рождения хозяйки квартиры. Во время застолья к ним несколько раз заходил сосед с нижнего этажа, которому мешала музыка. Когда на очередное замечание хозяин и гость ответили пинками, злоумышленник достал нож, который прихватил с собой из кухни. 5 ударов стали причиной смерти одного из товарищей, второй - от одного удара оказался на больничной койке", – пояснили в полиции.



Подозреваемого правоохранители застали дома. Он пояснил, что просто не выдержали нервы. Орудие убийства - нож - изъят в качестве вещественного доказательства.



К слову, 36-летний мужчина к уголовной ответственности раньше не привлекался. Теперь ему грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.