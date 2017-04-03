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Рубрика: Происшествия
03-04-2017, 16:34
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В Мариуполе «громкий» день рождения закончился поножовщиной и убийством

В Мариуполе мужчина устроил поножовщину. Инцидент произошел сегодня ночью в одной из многоэтажек на Левобережье, сообщает пресс-служба полиции.

Причина конфликта - слишком громкая музыка. Жертвами стали два человека.

"Раненый гостил у убитого. Вместе со своими женами они праздновали день рождения хозяйки квартиры. Во время застолья к ним несколько раз заходил сосед с нижнего этажа, которому мешала музыка. Когда на очередное замечание хозяин и гость ответили пинками, злоумышленник достал нож, который прихватил с собой из кухни. 5 ударов стали причиной смерти одного из товарищей, второй - от одного удара оказался на больничной койке", – пояснили в полиции.

Подозреваемого правоохранители застали дома. Он пояснил, что просто не выдержали нервы. Орудие убийства - нож - изъят в качестве вещественного доказательства.

К слову, 36-летний мужчина к уголовной ответственности раньше не привлекался. Теперь ему грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»