На окраине Марьинки во время обстрела ранен 15-летний мальчик

В Марьинке 15-летний мальчик получил осколочное ранение во время вчерашнего обстрела, сообщает пресс-служба областной полиции.



Установлено, что мальчик возвращался домой от соседей по ул. Москаленко, когда услышал громкий звук и почувствовал боль в районе правой ноги. Правоохранители отмечают, что эта улица находится на окраине города и постоянно подвергается обстрелу.



В полицию о раненом сообщили сотрудники Кураховской больницы. Сейчас ребенок с матерью находятся в больнице, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят проверку.