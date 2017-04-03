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Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 16:52
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На окраине Марьинки во время обстрела ранен 15-летний мальчик

В Марьинке 15-летний мальчик получил осколочное ранение во время вчерашнего обстрела, сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что мальчик возвращался домой от соседей по ул. Москаленко, когда услышал громкий звук и почувствовал боль в районе правой ноги. Правоохранители отмечают, что эта улица находится на окраине города и постоянно подвергается обстрелу.

В полицию о раненом сообщили сотрудники Кураховской больницы. Сейчас ребенок с матерью находятся в больнице, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят проверку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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