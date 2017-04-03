Теракт в России: в метро Питера прогремел взрыв, есть погибшие и раненые, в том числе дети

Сегодня в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел взрыв. Предположительно, взорвалось неустановленное взрывное устройство. СМИ сообщали о погбиших и десятках пострадавших, среди которых есть и дети.



К месту происшествия были стянуты все необходимые силы и средства. Со станций полностью эвакуировали пассажиров.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек. "10 - погибли, порядка 20 - ранены", - сказал он журналистам. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Врачи сообщили об одном раненом ребенке.



Представитель Генпрокуратуры РФ назвал произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин заявил, что следствие должно в ближайшее время выяснить причины взрыва. Сейчас рассматриваются различные версии - как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.



По состоянию на 16:00, об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.