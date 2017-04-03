В Украине будут усилены меры безопасности в связи со взрывами в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Да, введены усиленные меры безопасности", - сообщил он в комментарии "Українським новинам".
По словам главы МВД, усиленные наряды правоохранителей в ближайшие минуты приступят к патрулированию.
Напомним, в метро Питера произошел взрыв. Сообщается, что жертвами могли стать 10 человек, несколько десятков ранены. Происшествие квалифицировано как теракт, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.
В консульской службе МИД Украины сообщили, что сейчас выясняется, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- В Украине усилят меры безопасности в связи с терактом в Петербурге, - Аваков
В Украине усилят меры безопасности в связи с терактом в Петербурге, - Аваков
В Украине будут усилены меры безопасности в связи со взрывами в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Теракт в России: в метро Питера прогремел взрыв, есть погибшие и раненые, в том числе дети
Предположительно, взорвалось неустановленное взрывное устройство
В Днепре скончался военный, раненный полмесяца назад в секторе «М»
Он умер в военном госпитале
Редакция «Мариупольских новостей»