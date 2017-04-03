В Украине усилят меры безопасности в связи с терактом в Петербурге, - Аваков

В Украине будут усилены меры безопасности в связи со взрывами в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Да, введены усиленные меры безопасности", - сообщил он в комментарии "Українським новинам".



По словам главы МВД, усиленные наряды правоохранителей в ближайшие минуты приступят к патрулированию.



Напомним, в метро Питера произошел взрыв. Сообщается, что жертвами могли стать 10 человек, несколько десятков ранены. Происшествие квалифицировано как теракт, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.



В консульской службе МИД Украины сообщили, что сейчас выясняется, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы.