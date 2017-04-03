Позиции военных накрыли минометным огнем: 2 бойцов погибли, еще 2 - ранены

Несмотря на договоренности о режиме прекращения огня с полуночи 1 апреля, сегодня на Донбассе насчитали 23 обстрела. В результате двое военных погбили, еще двое - получили ранения, сообщает пресс-центр АТО.



"Горячее" всего было на Донецком направлении. Здесь били из минометов 120- и 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



На Луганском направлении также в ход пошли 120-мм минометы, а на Мариупольском - стреляли из аналогичного вооружения, кроме минометов. Также действовал снайпер.



В отдельных случаях, чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь.