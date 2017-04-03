Котельные Мариуполя модернизируют за 22 миллиона гривен

22 миллиона гривен, в соответствии с Программой социально-экономического развития 2017 (ПСЭР), пойдет на обеспечение работы и модернизацию теплосетей Мариуполя. На эти средства планируется провести реконструкцию объектов ККП «Мариупольтеплосеть», закупить оборудование и выполнить термомодернизацию, сообщает пресс-служба горсовета.



В частности, предусматривается реконструкция и капремонт котельных, котлов и центральных теплопунктов (ЦТП). Так, из городского бюджета планируется профинансировать проведение модернизации двух котлов на сумму 10,1 млн грн и 5,9 млн грн - на две котельные. А еще пять котлов и девять котельных модернизируют за внебюджетные средства.



Также запланирована реконструкция семи ЦТП. Из них две - за счет областных средств на сумму 5 млн грн, а еще пять - за внебюджетные средства. Еще 1 млн грн из городского бюджета пойдет на разработку схемы оптимизации системы теплоснабжения.



«Сейчас идут поиски альтернативных способов нагрева теплоносителей. Чтобы обеспечить теплой водой в межотопительный период, в первую очередь, социальные объекты, а также снизить затраты на газ», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.