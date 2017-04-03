Украина таки получит транш в сумме в $1 млрд. Сегодня состоялось заседание Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда, на котором было принято положительное решение в данном воросе.
"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ!", - сообщил на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко.
Напомним, в 2015 году Украина получила два транша: 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на один млрд долларов. В целом, четырехлетняя программа EFF предполагает финансирование объемом около 17,11 млрд долларов.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Совет одобрил - МВФ выделит Украине миллиардный транш
Совет одобрил - МВФ выделит Украине миллиардный транш
Украина таки получит транш в сумме в $1 млрд. Сегодня состоялось заседание Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда, на котором было принято положительное решение в данном воросе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Глава НБУ Гонтарева может оказаться в суде, - СМИ
В НБУ выявлены массовые правонарушения, совершенные руководством банка
Япония выделила 3,9 миллионов долларов пострадавшим жителям Донбасса
Эти деньги будут выплачивать в течение года
Редакция «Мариупольских новостей»