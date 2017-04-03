Совет одобрил - МВФ выделит Украине миллиардный транш

Украина таки получит транш в сумме в $1 млрд. Сегодня состоялось заседание Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда, на котором было принято положительное решение в данном воросе.



"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ!", - сообщил на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко.



Напомним, в 2015 году Украина получила два транша: 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на один млрд долларов. В целом, четырехлетняя программа EFF предполагает финансирование объемом около 17,11 млрд долларов.