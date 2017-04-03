Жители поселка Водяное несколько месяцев жили без света, сегодня электроснабжение восстановили

Жители поселка Водяное, расположенного в «серой» зоне, с зимы этого года жили без электроэнергии. Провести ремонтные работы ранее не представлялось возможным из-за непрекращающихся боевых действий и отсутствия разрешения на проведение работ.



Но уже сегодня сотрудникам Мариупольского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго удалось восстановиить энергоснабжение в данном поселке. Вместе с энергетиками на место выехали наблюдатели ОБСЕ и военные минеры для разминирования местности, сообщили в пресс-службе компании.

4 апреля бригады ДТЭК Донецкоблэнерго планируют провести восстановительные работы в поселке Бердянское, также расположенного в «серой» зоне, на некоторых улицах которого энергоснабжение отсутствует уже около года. Провести ремонтные работы здесь также было невозможно.