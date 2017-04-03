vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1640 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
03-04-2017, 19:58
Просмотров: 308
Комментариев: 0
[Фото]

Жители поселка Водяное несколько месяцев жили без света, сегодня электроснабжение восстановили

Жители поселка Водяное, расположенного в «серой» зоне, с зимы этого года жили без электроэнергии. Провести ремонтные работы ранее не представлялось возможным из-за непрекращающихся боевых действий и отсутствия разрешения на проведение работ.

Но уже сегодня сотрудникам Мариупольского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго удалось восстановиить энергоснабжение в данном поселке. Вместе с энергетиками на место выехали наблюдатели ОБСЕ и военные минеры для разминирования местности, сообщили в пресс-службе компании.

4 апреля бригады ДТЭК Донецкоблэнерго планируют провести восстановительные работы в поселке Бердянское, также расположенного в «серой» зоне, на некоторых улицах которого энергоснабжение отсутствует уже около года. Провести ремонтные работы здесь также было невозможно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Котельные Мариуполя модернизируют за 22 миллиона гривен

А также проведут реконструкцию объектов ККП «Мариупольтеплосеть»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»