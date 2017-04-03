С начала 2017 года в Украине пенсию можно оформить без привязки к месту проживания, в любой точке страны. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба КМУ.



«У нас есть централизованные базы и это позволяет модернизировать сервисы Пенсионного фонда. Например, с 1 января 2017 года мы уже можем назначать пенсию человеку без привязки к его месту жительства, то есть оформлять человеку пенсию в любой точке страны», - сказал Розенко.



Он также отметил, что в централизованную базу данных Пенсионного фонда внесены как застрахованные лица, уплачивающие налоги в Пенсионный фонд, так и пенсионеры.