В Мариуполе кардиохирургический центр с современным оборудованием должен заработать в конце года

Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов. В городе до конца года планируют открыть кардиохирургический центр. Инвестиции совместные: из государственного бюджета будет выделено более 7,5 млн грн, из городского - более 30 млн грн на ремонт и оборудование, сообщили в пресс-службе горсовета.



Уже объявлен тендер и до конца текущего года современное оборудование должно быть установлено в операционной на базе больницы скорой медицинской помощи. К вопросу открытия центра подходят комплексно - сделают ремонт операционной, палат, приобретут необходимое сопутствующее оборудование.



Заместитель и.о. министра здравоохранения Александр Линчевский вместе с заместителем городского головы Ксенией Суховой посетили больницу скорой помощи, где обсудили нюансы установки ангиографа и другого оборудования. Линчевский отметил, что Минздрав намерен помочь в обучении мариупольских медиков современным технологиям работы на новом оборудовании для большего спектра предоставления качественных медицинских услуг.