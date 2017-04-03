Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов. В городе до конца года планируют открыть кардиохирургический центр. Инвестиции совместные: из государственного бюджета будет выделено более 7,5 млн грн, из городского - более 30 млн грн на ремонт и оборудование, сообщили в пресс-службе горсовета.
Уже объявлен тендер и до конца текущего года современное оборудование должно быть установлено в операционной на базе больницы скорой медицинской помощи. К вопросу открытия центра подходят комплексно - сделают ремонт операционной, палат, приобретут необходимое сопутствующее оборудование.
Заместитель и.о. министра здравоохранения Александр Линчевский вместе с заместителем городского головы Ксенией Суховой посетили больницу скорой помощи, где обсудили нюансы установки ангиографа и другого оборудования. Линчевский отметил, что Минздрав намерен помочь в обучении мариупольских медиков современным технологиям работы на новом оборудовании для большего спектра предоставления качественных медицинских услуг.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В Мариуполе кардиохирургический центр с современным оборудованием должен заработать в конце года
В Мариуполе кардиохирургический центр с современным оборудованием должен заработать в конце года
Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов. В городе до конца года планируют открыть кардиохирургический центр. Инвестиции совместные: из государственного бюджета будет выделено более 7,5 млн грн, из городского - более 30 млн грн на ремонт и оборудование, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Котельные Мариуполя модернизируют за 22 миллиона гривен
А также проведут реконструкцию объектов ККП «Мариупольтеплосеть»
Донецкая железная дорога просит не отменять ряд трамвайных маршрутов в Мариуполе
Железнодорожники не могут добраться до работы
Редакция «Мариупольских новостей»