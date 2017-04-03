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Рубрика: Новости Мариуполя
03-04-2017, 20:40
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В Мариуполе кардиохирургический центр с современным оборудованием должен заработать в конце года

Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов. В городе до конца года планируют открыть кардиохирургический центр. Инвестиции совместные: из государственного бюджета будет выделено более 7,5 млн грн, из городского - более 30 млн грн на ремонт и оборудование, сообщили в пресс-службе горсовета.

Уже объявлен тендер и до конца текущего года современное оборудование должно быть установлено в операционной на базе больницы скорой медицинской помощи. К вопросу открытия центра подходят комплексно - сделают ремонт операционной, палат, приобретут необходимое сопутствующее оборудование.

Заместитель и.о. министра здравоохранения Александр Линчевский вместе с заместителем городского головы Ксенией Суховой посетили больницу скорой помощи, где обсудили нюансы установки ангиографа и другого оборудования. Линчевский отметил, что Минздрав намерен помочь в обучении мариупольских медиков современным технологиям работы на новом оборудовании для большего спектра предоставления качественных медицинских услуг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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