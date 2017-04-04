СБУ ищет свидетелей взрыва автомобиля полковника спецслужбы в Мариуполе

Сотрудники Службы безопасности Украины разыскивают свидетелей теракт в Мариуполе, которые могут предоставить фотографии, видео с места взрыва автомобиля полковника Александра Хараберюша, а также сведения очевидцев. Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.



Правоохранители гарантируют конфиденциальность и денежное вознаграждение за ценную информацию.



«Необходимы фото и видеоматериалы, очевидцы (в том числе представители СМИ, масс-медиа), имеющие информацию о событиях до и после взрыва (8:00 - 11:00 31.03.2017 г.), а также материалы с видеорегистраторов автомобилей, находившихся в районе рынка «Эдельвейс» и прилегающих территорий (см. фото) в период 27.03 - 31.03», - пишут в СБУ.

Передать информацию можно по адресу: улица ул. Архитектора Нильсена, 33 (ориентир - Шахматный клуб). А также по телефонам: (0629) 52 31 82, (0629) 52 53 94 или 38 093 652 02 99.