В Мариуполе без воды останутся десяток улиц, школа и детсады

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 4 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Днестровская
- ул. Светлая
- ул. Славянская
- пер. Славянский
- ОШ№ 30
- ул. Курчатова, 37, 39, 41, 43, 51, 53, 57, 55, 59, 61, 63
- ул. О. Дундича, 59, 59а, 59б
- ул. Машиностроительная, 78-88
- Дс №167, 128
Также с 9:00 до 19:00 из-за аварийных работ без воды пробудут:
- ул.Бахмутская, 68-141
- ул.Ф.Орлика, 2-59
- ул.Живописная, 1-60
- ул.Спортивная, 1-68
- ул.Гранитная, 38-74
- ул.Солидарности, 2-37
- ул.Кренкеля, 2-56
- ул.Полярная, 4-39
- ул.Пугачева, 3-36
- ул.Красина 8-45.