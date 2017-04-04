В Мариуполе без воды останутся десяток улиц, школа и детсады

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 4 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Днестровская

ул. Светлая

ул. Славянская

пер. Славянский

ОШ№ 30

ул. Курчатова, 37, 39, 41, 43, 51, 53, 57, 55, 59, 61, 63

ул. О. Дундича, 59, 59а, 59б

ул. Машиностроительная, 78-88

Дс №167, 128

Также с 9:00 до 19:00 из-за аварийных работ без воды пробудут: