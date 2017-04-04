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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 08:27
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В Мариуполе без воды останутся десяток улиц, школа и детсады

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 4 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Днестровская
  • ул. Светлая
  • ул. Славянская
  • пер. Славянский
  • ОШ№ 30
  • ул. Курчатова, 37, 39, 41, 43, 51, 53, 57, 55, 59, 61, 63
  • ул. О. Дундича, 59, 59а, 59б
  • ул. Машиностроительная, 78-88
  • Дс №167, 128

Также с 9:00 до 19:00 из-за аварийных работ без воды пробудут:

  • ул.Бахмутская, 68-141
  • ул.Ф.Орлика, 2-59
  • ул.Живописная, 1-60
  • ул.Спортивная, 1-68
  • ул.Гранитная, 38-74
  • ул.Солидарности, 2-37
  • ул.Кренкеля, 2-56
  • ул.Полярная, 4-39
  • ул.Пугачева, 3-36
  • ул.Красина 8-45.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»