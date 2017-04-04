Теракт в Петербурге: украинцев нет среди пострадавших

Среди пострадавших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге граждан Украины нет. Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел Украины на странице в Twitter.



"Консул посетил медучреждения, в которых находятся пострадавшие при взрыве в С.-П. Украинцев там нет", - говорится в сообщении.



Напомним, 3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв в вагоне, который двигался по синей ветке метро. По уточненным данным, в результате теракта пострадал 51 человек, погибли 14 человек.