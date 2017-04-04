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Рубрика: Новости Донбасса
04-04-2017, 09:26
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Уже неделю Авдеевка без электричества, а ДФС не может обеспечить водой 600 тысяч жителей Донетчины

Начиная с 29 марта, в результате обстрела остается поврежденной ЛЭП «Макеевка - Авдеевский коксохимический завод». Авдеевка осталась без электроснабжения, остановилась Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 600 тысяч мирного населения Авдеевки, Ясиноватой и Донецка.

Украинская сторона СЦКК заявила, что руководством ВСУ и ВГА были приняты меры по предоставлению гарантий безопасности для энергетиков, которые проводят обследование и аварийно-восстановительные работы. Но, 1 апреля, ремонтные работы были сорваны из-за несоблюдения и невыполнения руководством ДНР «Плана выполнения работ по восстановлению линии электропередач и запуска Донецкой фильтровальной станции».

Вследствие отказа со стороны ДНР в предоставлении гарантий безопасности для сотрудников «ДТЭК Высоковольтные сети» и в связи с отсутствием в составе ремонтных бригад подразделений разминирования (представители МЧС ОРДО), такие работы также не удалось выполнить в течение следующих двух суток.

По состоянию на 7:00 4 апреля, централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется за счет заводской теплоэнергоцентрали АКХЗ. Объекты социально-бытовой сферы электроэнергией обеспечивают 9 генераторов различной мощности.

Кроме того, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кв. м.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»