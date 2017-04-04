Больницы Мариуполя разделят на два вида и введут единое IT-пространство с базой данных пациентов

Мариуполь стал на путь создания качественной и доступной медицины. Об этом во время презентации Программы социально-экономического развития Мариуполя-2017 (ПСЭР) рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова. Она остановилась на ключевых проектах, которые планируют реализовать уже в текущем году, сообщает пресс-служба горсовета.



Так, согласно ПСЭР, на развитие здравоохранения в 2017 году запланировано финансирование на сумму 166,4 млн грн. В частности, в ремонт объектов здравоохранения хотят инвестировать 81,2 млн грн, а в приобретение медицинского оборудования - 68,8 млн грн.



Одним из ключевых приоритетов этого года является внедрение на базе одного из центров первичной медико-санитарной помощи пилотного проекта - единого IT-пространства. Сюда входит - создание единой базы данных пациентов, медицинской карты, нового формата работы регистратуры и уход от талонной системы учета пациентов.



Что касается развития вторичного уровня медицины, то уже, начиная с прошлого года, операционные городских больниц оснащаются современным оборудованием. «Мы планируем разделить больницы на два вида: интенсивного и планово-восстановительного лечения. Это позволит нам укрупнить отделения, создавать центры, сосредоточив там лучшее оборудование и профессиональные кадры. На их базе можно создавать кафедры, где профессорско-преподавательский состав будет давать консультации», - отметила заместитель городского головы.



Ксения Сухова рассказала, что в частности, в этом году планируется открытие кардиохирургического и уникального урологического центра с приобретением современного оборудования. Одним из ключевых проектов станет старт реконструкции детской городской больницы. Также будет проведен капитальный ремонт и утепление фасада педиатрического корпуса.



Отмечается, что часть проектов представлена ??на рассмотрение в Европейский Банка реконструкции и развития, по другим - ищут инвесторов.