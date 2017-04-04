Проблемы с горячей водой в Мариуполе: мэр попросил руководство страны отменить абонплату за газ для города

С первого апреля в Мариуполе в жилых домах и социальной сфере отключили отопление и горячую воду. Причин было сразу несколько: прекратил свое действие договор с ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» на газоснабжение и вступили в действие изменения в Кодекс газораспределительных систем Украины. Этими изменениями, согласно постановлению № 368 от 28.03.2017, введена в действие абонентская плата за присоединенную мощность, сообщили в пресс-службе горсовета.



Отмечается, что для Мариуполя это означает рост ежемесячных расходов «Мариупольтеплосети» на 14,4 млн грн. При том, что коммунальное предприятие и без этого находится в тяжелом положении. Долги перед «НАК «Нафтогаз Украины» составляют почти 800 млн грн и ежемесячно растет дебиторская задолженность потребителей.



«Понимая проблему, с которой столкнулись несколько десятков тысяч жителей Мариуполя, в связи с отсутствием горячей воды, Вадим Бойченко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, председателяю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и народных депутатов Украины», - сообщили в мэрии.



Вадим Бойченко в письме напомнил, что «Мариупольтеплосеть» является единственным предприятием поставки теплоэнергии, услугами которого пользуется почти полмиллиона жителей города, тепловую энергию предприятия также получают 88 детских садов, 72 школы, 27 лечебных учреждения и организации города.



«В свою очередь, тарифы на тепловую энергию, установленные для потребителей, возмещают себестоимость тепловой энергии не в полном объеме, то есть предприятие несет прямые убытки из-за не покрытия разницы в тарифе. Плата за присоединенную мощность не учтена в действующих тарифах на теплоснабжение, то есть у предприятия нет источников для оплаты абонентской платы», - говорится в письме.



Таким образом, принятие постановления НКРЕКП № 368 от 28.03.2017 еще больше усугубляет тяжелое финансовое положение «Мариупольтеплосети» и ставит под угрозу подготовку к отопительному периоду 2017-2018 гг.



«На основании вышеупомянутого просим Вас на законодательном уровне оказать содействие в решении вопроса об отмене постановления НКРЕКП № 368 от 28.03.2017 и рассмотреть экономическую обоснованность тарифов на тепловую энергию», - отметил в обращении Вадим Бойченко.