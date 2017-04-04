Подконтрольный ДНР поселок в Новоазовском районе попал под обстрел. В результате есть погибшие среди местного населения.
«Вчера, в 16:15, в селе Коминтерново при минометном обстреле погиб мирный житель 1974 года рождения», - сообщил ДАН глава райадминистрации Анатолий Яновский.
Кроме этого, в Тельмановском районе сообщили, что в селе Новая Ласпа накануне под огонь попали трактористы. Жертв нет.
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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 10:44
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ДНР: в поселке под Мариуполем в результате обстрела погиб житель
Подконтрольный ДНР поселок в Новоазовском районе попал под обстрел. В результате есть погибшие среди местного населения.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»