В марте в Верховной Раде как неотложный зарегистрирован президентский законопроект, который позволит автоматически снимать деньги с банковской карты с должников по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко, пише ukr-biz.com.ua.
Отмечается, что организация, предоставляющая жилищно-коммунальные услуги – заявитель (взыскатель) обращается за взысканием задолженности в суд. Одновременно с заявлением взыскатель просит наложить арест на денежные средства потребителя на банковских счетах. Суд оперативно выносит соответствующее определение и в течение нескольких минут накладывается арест.
А вот человек узнает о снятии денег только тогда, когда будет использовать свою банковскую карточку при расчетах. При этом банковская карта будет заблокирована до тех пор, пока человек не рассчитается по долгам. Это коснется должников, имеющих любую банковскую карту, в том числе зарплатную или пенсионную.
Когда ожидается рассмотрение данного законопроекта в ВР - пока неизвестно.
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За долги по «коммуналке» планируют забирать деньги с любых банковских карт
В марте в Верховной Раде как неотложный зарегистрирован президентский законопроект, который позволит автоматически снимать деньги с банковской карты с должников по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко, пише ukr-biz.com.ua.
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Редакция «Мариупольских новостей»