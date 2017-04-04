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Рубрика: Новости Украины и мира
04-04-2017, 11:38
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Абонплату за газ отменят. Временно

В Украине временно остановили решение о введении абонентской платы за газ. В Нацкомиссии рассказали, что такой шаг предпринят ради интересов украинцев, сообщает пресс-службу НКРЭКУ.

«Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», — сказано в сообщении.

НКРЭКУ проведет дополнительные консультации с Кабмином.

Также комиссия инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и "перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию".

Вопрос о приостановлении постановления будет рассмотрен на заседании НКРЭКУ 10 апреля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»