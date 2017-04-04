Абонплату за газ отменят. Временно

В Украине временно остановили решение о введении абонентской платы за газ. В Нацкомиссии рассказали, что такой шаг предпринят ради интересов украинцев, сообщает пресс-службу НКРЭКУ.



«Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», — сказано в сообщении.



НКРЭКУ проведет дополнительные консультации с Кабмином.



Также комиссия инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и "перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию".



Вопрос о приостановлении постановления будет рассмотрен на заседании НКРЭКУ 10 апреля.