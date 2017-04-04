Евровидение 2017: Украина призвала руководство EBU уважать государственный суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела страны

Наблюдательный совет общественной телерадиокомпании Украины призвал Европейский вещательный союз уважать государственный суверенитет. Об этом говорится в заявлении НСТУ в ответ на письмо директора ЕВС Ингрид Делтенре к премьер-министру Владимиру Гройсману, передает UA: Первый.



Как отмечается, особое внимание членов Наблюдательного совета в письме привлекла прямая угроза, что НСТУ будет исключена из проведения Евровидения, если российской певице Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Украину для участия в конкурсе.



В НСТУ заявили, что Самойлова, посетив Крым без разрешения украинской власти, нарушила суверенитет и законы Украины.



В то же время в НСТУ выразили удивление, что гендиректор Европейского вещательного союза выражает "огорчение" и "ярость" по поводу того, что нынешний конкурс используется как средство в противостоянии между Россией и Украиной, не российской, а украинской стороне.



"Это существенно противоречит заявлениям г-жи Ингрид Делтенре об "аполитичности" Евровидения, поскольку фактически госпожа Делтенре переходит на сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации", - говорится в заявлении.



Кроме того, отмечается, что требование отменить решение СБУ может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины.



"Призываем госпожу Ингрид Делтенре, и в ее лице, Европейский вещательный союз, уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса Евровидение", - отметили в заявлении.