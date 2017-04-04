В школу Мариуполя с помощью новых технологий вызвали полицию

Старшеклассники из мариупольского лицея-школы №48 первыми протестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции. Программа уже доступна для загрузки в Google Play и App Store. В учебном заведении прошла ее презентация, сообщили в пресс-службе полиции.



"Функция экстренного вызова полиции прежде всего ориентирована на детей - попав в трудную ситуацию, ребенок сможет позвать на помощь специалистов лишь одним нажатием кнопки «102». Наряд полиции немедленно прибудет точно в то место, где он сейчас находится. Это касается не только преступлений, но и любой другой ситуации, где требуется немедленная помощь взрослых", - отметили правоохранители.

Девятиклассник Ростислав стал одним из первых, кто подключился к программе и нажал кнопку экстренного вызова полиции. С помощью «телемоста» молодежь могла видеть все, что происходит в это время в колл-центре полиции 102: срабатывает сигнал тревоги - на экране появляются данные мальчика и его местонахождение - диспетчер срочно направляет на помощь полицейских.

Школьники отметили, что интерфейс программы очень простой и понятный, в нем легко разобраться. Ребят также интересовало - можно ли отменить вызов, какой штраф за ложное сообщение, поможет ли приложение найти потерянный телефон. Были у них и предложения.

Один из разработчиков - заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области Денис Пефтиев отметил, что все замечания и предложения молодежи будут учтены и использованы для совершенствования программного обеспечения.