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Рубрика: Происшествия
04-04-2017, 13:33
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ДТП на автодороге «Пищевик-Гнутово»: перевернулся автомобиль с пассажирами

Дорожно-транспортное происшествие случилось под Мариуполем на автодороге «Пищевик - Гнутово» около 9 часов.

Как сообщили в полиции, 48-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2102» не справилась с управлением, выехала на обочину встречной полосы, где машина перевернулась.

В результате водитель и три пассажира авто – женщины 21 и 63 лет и мальчик, которому только в марте выполнился год, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст. 286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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