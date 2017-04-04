В Мариуполе скоро откроют сезон торговли в парках и скверах: от предпринимателей ждут заявок

Сегодня, 4 апреля, начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории городских парков и скверов, сообщает пресс-служба горсовета.



Департамент культурно-общественного развития Мариупольского горсовета проинформировал о начале приема заявлений по вопросам размещения временных сооружений для осуществления сезонной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории парков, парковых зон и скверов на период с 01.05.2017 года по 31.10.2017 года. Заявление можно подать до 14.04.2017 года.