Сегодня, 4 апреля, начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории городских парков и скверов, сообщает пресс-служба горсовета.
Департамент культурно-общественного развития Мариупольского горсовета проинформировал о начале приема заявлений по вопросам размещения временных сооружений для осуществления сезонной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории парков, парковых зон и скверов на период с 01.05.2017 года по 31.10.2017 года. Заявление можно подать до 14.04.2017 года.
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- В Мариуполе скоро откроют сезон торговли в парках и скверах: от предпринимателей ждут заявок
Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 14:05
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В Мариуполе скоро откроют сезон торговли в парках и скверах: от предпринимателей ждут заявок
Сегодня, 4 апреля, начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории городских парков и скверов, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»