Часть Центрального и Приморского района Мариуполя до завтрашнего утра останутся без воды

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с преврезкой проложенного водовода и ремонтом задвижки на пересечении ул. Итальянской и пр. Строителей, с 18:00 4 апреля до 9:00 5 апреля, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам и объектам:
пр. Лунина, 9а
д/с №81, 54, 86, 63, 83
ОШ № 54, 31, 3, 9
котельные 416, 225, 25, 5
ЦТП № 52
пр. Нахимова (церковь, прокуратура, детская поликлиника, РОВД, «Струмок», поликлиника водников, типография, пансионат ветеранов, кафе «Коралл», «Казак», «Волна»)
ПМР-1, 2
пр. Лунина, 1-23
пр. Нахимова, 1
пр. Строителей, 1-55, 77, 91-105, 62-92
пр. Мира, 104-110
ул. Зелинского, 13-33
ул. Бахчиванджи, 21-37, 29, 9-15, 10-20, 22/89, 74
ул. Кронштадская 4-21
ул. Симферопольская, 1-94
ул. Кавказская, 1-85а
туп. Кавказский, 1-24
ул. Балтийская, 1-42
ул. Черноморская, 1-37
ул. Интернациональная, 17, 19, 21
ул. Зинцевая балка, 14-34
ул. Днепропетровская, 1-81
ул. Дунайская, 1-52
ул. Лавицкого, 1-24
городская больница №3, онкология, детская поликлиника, «Адастра»,
кафе «Эллада»
б-р Хмельницкого, 12-20.
Также с 21:00 4 апреля до 5:00 5 апреля без воды пробудут:
232 квартал (М. Сибиряка 35-47, 36-46)
училище № 99,
родильный дом
ул. Шопена (интернат),
КСН «Азовсталь», КНС «Мирный» (п. Мирный),
женская поликлиника.