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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 14:20
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Часть Центрального и Приморского района Мариуполя до завтрашнего утра останутся без воды

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с преврезкой проложенного водовода и ремонтом задвижки на пересечении ул. Итальянской и пр. Строителей, с 18:00 4 апреля до 9:00 5 апреля, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам и объектам:

пр. Лунина, 9а

д/с №81, 54, 86, 63, 83

ОШ № 54, 31, 3, 9

котельные 416, 225, 25, 5

ЦТП № 52

пр. Нахимова (церковь, прокуратура, детская поликлиника, РОВД, «Струмок», поликлиника водников, типография, пансионат ветеранов, кафе «Коралл», «Казак», «Волна»)

ПМР-1, 2

пр. Лунина, 1-23

пр. Нахимова, 1

пр. Строителей, 1-55, 77, 91-105, 62-92

пр. Мира, 104-110

ул. Зелинского, 13-33

ул. Бахчиванджи, 21-37, 29, 9-15, 10-20, 22/89, 74

ул. Кронштадская 4-21

ул. Симферопольская, 1-94

ул. Кавказская, 1-85а

туп. Кавказский, 1-24

ул. Балтийская, 1-42

ул. Черноморская, 1-37

ул. Интернациональная, 17, 19, 21

ул. Зинцевая балка, 14-34

ул. Днепропетровская, 1-81

ул. Дунайская, 1-52

ул. Лавицкого, 1-24

городская больница №3, онкология, детская поликлиника, «Адастра»,

кафе «Эллада»

б-р Хмельницкого, 12-20.

Также с 21:00 4 апреля до 5:00 5 апреля без воды пробудут:

232 квартал (М. Сибиряка 35-47, 36-46)

училище № 99,

родильный дом

ул. Шопена (интернат),

КСН «Азовсталь», КНС «Мирный» (п. Мирный),

женская поликлиника.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»