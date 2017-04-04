vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1705 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 14:37
Просмотров: 1373
Комментариев: 0

В Мариуполе заменят систему оповещения, установленную еще полвека назад

На безопасность Мариуполя и правопорядок в текущем году планируют направить более 10 миллионов гривен. Об этом рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский во время презентации Программы социально-экономического развития-2017 (ПСЭР).

По информации горсовета, в Мариуполе действуют программы «Правопорядок» и «Безопасный город». Например, в рамках «Безопасного города», совместно с областным управлением Нацполиции, реализуется проект по модернизации и установке новой системы видеонаблюдения. За счет средств ФРМ приобрели 37 современных видеокамер, которые позволяют распознавать лица, номерные знаки и тому подобное. Они установлены в 20 местах и ??переданы на баланс МТТУ.

Отмечается, что очень важно для города сделать школы и детсады безопасными. Поэтому планируется установить в них кнопки экстренного вызова полиции и системы видеонаблюдения. Оснащение видеокамерами проходит без затрат из городского бюджета - с помощью коммерческих структур.

«Видеонаблюдение позволит родителям присматривать за детьми, а сигнал с камеры будет подаваться в единый коммуникационный центр Нацполиции», - пояснил Ярослав Хотнянський. Кроме того, будут заключать договоры на дополнительные охранные услуги учебных заведений: где будет целесообразна работа сторожей, а где - системы охранной сигнализации.

Также в планах Мариуполя модернизировать систему оповещения населения, которая была установлена ??еще в 60-70-е годы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В школу Мариуполя с помощью новых технологий вызвали полицию

Старшеклассники лицея-школы №48 первыми тестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»