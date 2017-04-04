В Мариуполе заменят систему оповещения, установленную еще полвека назад

На безопасность Мариуполя и правопорядок в текущем году планируют направить более 10 миллионов гривен. Об этом рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский во время презентации Программы социально-экономического развития-2017 (ПСЭР).



По информации горсовета, в Мариуполе действуют программы «Правопорядок» и «Безопасный город». Например, в рамках «Безопасного города», совместно с областным управлением Нацполиции, реализуется проект по модернизации и установке новой системы видеонаблюдения. За счет средств ФРМ приобрели 37 современных видеокамер, которые позволяют распознавать лица, номерные знаки и тому подобное. Они установлены в 20 местах и ??переданы на баланс МТТУ.



Отмечается, что очень важно для города сделать школы и детсады безопасными. Поэтому планируется установить в них кнопки экстренного вызова полиции и системы видеонаблюдения. Оснащение видеокамерами проходит без затрат из городского бюджета - с помощью коммерческих структур.



«Видеонаблюдение позволит родителям присматривать за детьми, а сигнал с камеры будет подаваться в единый коммуникационный центр Нацполиции», - пояснил Ярослав Хотнянський. Кроме того, будут заключать договоры на дополнительные охранные услуги учебных заведений: где будет целесообразна работа сторожей, а где - системы охранной сигнализации.



Также в планах Мариуполя модернизировать систему оповещения населения, которая была установлена ??еще в 60-70-е годы.