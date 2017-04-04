В Украине «подправили» ПДД: изменения коснулись движения на перекрестках

Верховная Рада внесла изменения в правила дорожного движения: установлено, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеет транспорт, который уже движется по кругу.



За соответствующий законопроект №4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)" проголосовали 234 депутата.



По словам автора инициативы, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках с круговым движением.



Как указано в пояснительной записке, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автодорогах. Также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которыми бы вводились единые правила пересечения транспортом перекрестков, где организовано круговое движение.