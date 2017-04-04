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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 15:28
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Спасатели тралят акваторию Азовского моря и водоемы Мариуполя: ищут мусор и мины

По поручению городского головы Вадима Бойченко, в рамках подготовки к безопасному проведению весенне-летнего сезона, спасатели проводят траление морской акватории, прилегающей к Центральному и Левобережному пляжам. В настоящее время очищено 50% подводной части акватории пляжей, сообщили в пресс-службе горсовета.    

Кроме того, водолазы очищают дно моря вручную, методом водолазных спусков.

Начальник аварийно-водолазной службы городского совета Александр Татай рассказал, что также по обращению жителей поселка Виноградное, водолазная группа с применением металлодетектора выполнила обследование подводной части Бакаи на глубинах для зоны купания (до 2,5м). «Неразорвавшихся снарядов на указанном жителями участке водоема – не обнаружено», - отметили спасатели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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