Спасатели тралят акваторию Азовского моря и водоемы Мариуполя: ищут мусор и мины

По поручению городского головы Вадима Бойченко, в рамках подготовки к безопасному проведению весенне-летнего сезона, спасатели проводят траление морской акватории, прилегающей к Центральному и Левобережному пляжам. В настоящее время очищено 50% подводной части акватории пляжей, сообщили в пресс-службе горсовета.



Кроме того, водолазы очищают дно моря вручную, методом водолазных спусков.

Начальник аварийно-водолазной службы городского совета Александр Татай рассказал, что также по обращению жителей поселка Виноградное, водолазная группа с применением металлодетектора выполнила обследование подводной части Бакаи на глубинах для зоны купания (до 2,5м). «Неразорвавшихся снарядов на указанном жителями участке водоема – не обнаружено», - отметили спасатели.