На Донетчине появится 50-километровый проспект - самый длинный в Украине

В Донецкой области реализуют проект по созданию самого длинного проспекта в Украине, который назван в честь Алексея Тихого (Олекси Тихого). Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, на днях сессия Константиновского городского совета переименовала улицу Правобережную (бывшая Ленина) в проспект Алексея Тихого.



«Осталось переименовать еще три участка: в Краматорске - ул. Танкистов и в Славянске - ул. Криворожскую и Современную. Работаем над этим», - сообщил губернатор.



Жебривский добавил, что после завершения переименования будет сформирована сквозная нумерация домов. «Это будет самый длинный проспект в Украине: его протяженность составит почти 50 км», - отметил он.

Напомним, Алексей Тихий (Олекса Тихий) - уроженец Донецкой области, известный украинский диссидент, правозащитник, педагог, языковед. Является одним из основателей Украинской хельсинской группы. Умер в заключении.