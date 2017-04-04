В Европарламенте несколько представителей политической группы "Европа свободы и прямой демократии" выступили против предоставления безвизового режима для украинских граждан.
Об этом говорится в поправке, зарегистрированной депутатами законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины, сообщает "Укринформ".
Авторами поправки являются три депутата из Великобритании, Германии и Швеции, которые исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию. Стоит отметить, что при этом в Европарламенте есть подавляющее либерально-демократическое большинство, которое неуклонно поддерживает безвизовый режим для украинцев.
Дебаты по этому вопросу начнутся во второй половине дня среды, а голосование состоится в четверг, 6 апреля, во время пленарного заседания законодательного органа ЕС в Страсбурге. Далее это решение должен утвердить Совет Евросоюза.
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В Европарламенте появились депутаты, которые могут помешать Украине получить безвиз
В Европарламенте несколько представителей политической группы "Европа свободы и прямой демократии" выступили против предоставления безвизового режима для украинских граждан.
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Редакция «Мариупольских новостей»