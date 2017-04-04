В Европарламенте появились депутаты, которые могут помешать Украине получить безвиз

В Европарламенте несколько представителей политической группы "Европа свободы и прямой демократии" выступили против предоставления безвизового режима для украинских граждан.



Об этом говорится в поправке, зарегистрированной депутатами законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины, сообщает "Укринформ".



Авторами поправки являются три депутата из Великобритании, Германии и Швеции, которые исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию. Стоит отметить, что при этом в Европарламенте есть подавляющее либерально-демократическое большинство, которое неуклонно поддерживает безвизовый режим для украинцев.



Дебаты по этому вопросу начнутся во второй половине дня среды, а голосование состоится в четверг, 6 апреля, во время пленарного заседания законодательного органа ЕС в Страсбурге. Далее это решение должен утвердить Совет Евросоюза.