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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
04-04-2017, 16:23
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В Европарламенте появились депутаты, которые могут помешать Украине получить безвиз

В Европарламенте несколько представителей политической группы "Европа свободы и прямой демократии" выступили против предоставления безвизового режима для украинских граждан.

Об этом говорится в поправке, зарегистрированной депутатами законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины, сообщает "Укринформ".

Авторами поправки являются три депутата из Великобритании, Германии и Швеции, которые исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию. Стоит отметить, что при этом в Европарламенте есть подавляющее либерально-демократическое большинство, которое неуклонно поддерживает безвизовый режим для украинцев.

Дебаты по этому вопросу начнутся во второй половине дня среды, а голосование состоится в четверг, 6 апреля, во время пленарного заседания законодательного органа ЕС в Страсбурге. Далее это решение должен утвердить Совет Евросоюза.




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Редакция «Мариупольских новостей»