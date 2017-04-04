Плитка вместо асфальта: в Мариуполе применят новый способ укладки тротуаров

КП «Мариупольавтодор» намерен уделить внимание качеству покрытия тротуаров в городе.



В частности, вместо асфальта пешеходные дорожки планируют выкладывать плиткой. Для ее производства предприятие закупит необходимое оборудование. Об этом в эфире программы «Коммуналка» сообщил директор «Мариупольавтодора» Дмитрий Чучмай.

«Программой социально-экономического развития заложен бюджет на приобретение оборудования для производства тротуарной плитки. Это 2,8 млн грн. Как показывает практика, очень хорошие тротуары нужно делать только из плитки», - сказал Дмитрий Чучмай.



Он отметил, что преимущество этого строительного материала в ремонтопригодности - аварийный разбитый участок можно демонтировать и заменить новой плиткой.