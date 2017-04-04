В Мариуполе дорожники ежедневно ремонтируют подъездные пути к церквям и кладбищам - завершат к 15 апреля

Силами коммунального предприятия «Мариупольавтодор» проводится ремонт дорог, которые ведут к храмам и кладбищам, сообщили в пресс-службе горсовета.

Уже выполнен большой ремонт вокруг церкви поселка Новоселовка в Центральном районе. В Кальмиусском - ремонтируются ул. Мухина и Мамина-Сибиряка. В Приморском районе готовят дорогу в районе церкви по проспекту Нахимова.

А сегодня начали ремонт по улице Голубенко - путь к кладбищам Левобережного района. На кладбище также будет проводиться посыпка грунтовых дорог для удобства жителей. Как отметил заместитель директора «Мариупольавтодор» Альберт Соколов, на данном участке планируют использовать 30 тонн асфальтобетонной смеси.

Заместитель директора заверил, что работы по подготовке ведутся ежедневно. На участках работают около 39 человек К Пасхальным праздникам и поминальным дням проездные пути будут отремонтированы.