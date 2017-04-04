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Рубрика: Новости Мариуполя
04-04-2017, 17:59
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Жаркие споры и дискуссии: под стенами администрации Мариупольского порта состоялся митинг

Сегодня возле здания управления Мариупольского морского торгового порта состоялся митинг. На пикет вышли около 140 человек из многотысячного коллектива портовиков.

По их словам, руководство порта якобы относится к докерам 1-го района предвзято и лишает их работы. В результате они «обделены» грузами, и как следствие, заработной платой.

"Зарплата на третьем районе - 13 тыс.грн, на первом - 7 тыс.грн. Все грузы перешли на второй и третий районы", - говорит организатор митинга Олег Гусак.

Через время к митингу подошли и другие сотрудники порта, которые не понимают для чего вся эта неразбериха. Свою позицию они высказали криками «Ганьба» в адрес Гусака и пикетчиков.

Портовики отмечают, что предприятие работает стабильно, люди получают нормальную заработную плату, а митингующие просто хотят внести дестабилизацию в работу порта.

О ситуации, которая сейчас происходит на предприятии, рассказал вышедший к трудовому коллективу директор Мариупольского МТП Александр Олейник.

По поводу снижения грузопотоков он отметил, что сегодня 90% переваливаемых грузов составляет продукция мариупольских металлургических комбинатов имени Ильича и «Азовсталь». В виду разрушенной железнодорожной инфраструктуры грузы других отправителей просто физически не могут попасть в порт. А в отношении распределения грузов по районам Александр Олейник привел следующую статистику: в марте 1-й район переработал 110 тыс. тонн, 2-й район – 180 тыс. тонн и 3-й район – 120 тыс. тонн.

"Господин Глебов, Шабалин, Гусак, как проплаченные люди делают все то, чтобы ввести хаос на территории порта. Мы работаем с Ильича, Азовсталью, с компанией Метинвест, которые своевременно платят деньги, которые идут на налоги, на зарплаты. Наша цель - единым коллективом пройти трудные времена", - отметил Олейник.

Чтобы снять дальнейшее противостояние между сторонами конфликта, директор порта обещает провести встречу с коллективом проблемных участков уже на следующей неделе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»