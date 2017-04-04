Новый график КПВВ продлили: пункты пропуска будут работать на час дольше до конца апреля

На Донбассе продлят ежедневную работу контрольных пунктов въезда-выезда. Они будут работать до 19:30 ежедневно с 5 по 30 апреля включительно.



Как сообщае Госпогранслужба, это решение связано с динамичным пассажиро-транспортным потоком. КПВВ открываются в 7 часов утра.



Напомним, из-за увеличения потока людей и больших очередей работа КПВВ была продлена с 29 марта по 4 апреля включительно.



Ранее контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО работали до 18:30.