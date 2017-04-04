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Рубрика: Новости Донбасса
04-04-2017, 18:35
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В Авдеевку вернули электроснабжение, ДФС запустят завтра

В Авдеевку, которая почти неделю была обесточена в результате обстрела, вернули свет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ремонтно-восстановительные работы поврежденной линии электропередач завершены в 15 часов 4 апреля. По состоянию на 16 часов, электроснабжение города Авдеевка восстановлено", - говорится в сообщении.

Донецкую фильтровальную станцию планируют запустить в работу завтра, 5 апреля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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