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Рубрика: Новости Донбасса
04-04-2017, 18:57
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В Донбассе из-за блокады уголь на ТЭС будут возить на грузовиках

Сегодня в Луганской облгосадминистрации состоялось аппаратное совещание, на котором обсудили проблему поставок угля на Луганскую ТЭС для обеспечения ее устойчивой работы и создания резерва энергоносителей на отопительный сезон 2017-2018 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Было принято решение перевозить уголь на грузовиках, так как железнодорожные пути остаются заблокированными.

«Единственная возможность транспортировать уголь – по железной дороге до Рубежного, а затем автотранспортом до Счастья. Но в таком случае за сутки по главной магистрали области будут проезжать 160 большегрузов. Такое интенсивное движение не только "добьет" наши дороги, но и полностью парализует движение пассажирского транспорта», – сказал глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз.

В связи с этим глава области поручил соответствующему департаменту и Облавтодору разработать оптимальную схему движения грузового транспорта с использованием объездных и грунтовых дорог.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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